Серебренников планирует зимой начать съемки нового фильма

Москва, 2 июня. Режиссер Кирилл Серебренников собирается зимой приступить к съемкам фильма «Петровы в гриппе и вокруг него». Об этом он заявил во время общения со зрителями в рамках ретроспективы кинофестиваля «Кинотавр» в кинотеатре «Октябрь».

Фильм станет совместным продуктом России, Франции и Швейцарии. О его съемках было объявлено на Каннском кинофестивале в середине мая.

«Планируем начать зимой, там натура зимняя», — сообщил Серебренников.

Режиссер снимет картину по одноименному роману Алексея Сальникова.

В апреле режиссер получил премию «Золотая маска» как лучший драматический режиссер, сообщила Газета.ru. Жюри отметило Серебренникова за спектакль «Маленькие трагедии».