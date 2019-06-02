МИД Украины призвал страны-партнеры «давить на Россию»

Киев, 2 июня. МИД Украины направил главам внешнеполитических ведомств «стран друзей и партнеров» просьбу оказывать давление на Россию, чтобы добиться выполнения решения Международного трибунала в Гамбурге. Об этом субботу написал в микроблоге Twitter украинский министр иностранных дел Павел Климкин.

«Сегодня отправили обращения всем министрам иностранных дел из стран наших друзей и партнеров с просьбой и требованием давить на Россию для исполнения решения Международного трибунала в Гамбурге», — цитирует Климкина RT.

По словам министра, Киев должен сделать все возможное «политически и через национальные морские администрации».

Инцидент в Черном море произошел 25 ноября 2018 года. Три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России, зашли во временно закрытую акваторию, не выполнили требования российских пограничников остановиться, а также совершали опасные маневры.

В результате, суда были задержаны, а члены их экипажей, среди которых были сотрудники СБУ, взяты под стражу. Москва назвала действия Киева провокацией. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинская сторона рассчитывала на скандал для достижения геополитических целей с прицелом на решение внутренних проблем киевского режима, сообщает Газета.ru.

В конце мая Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских моряков. В то же время глава организации Пак Чжин Хен отметил, что не просит Москву прекращать уголовное дело против задержанных украинцев.

Россия 6 мая проинформировала Международный трибунал по морскому праву, что не будет участвовать в слушаниях, так как организация не имеет юрисдикции для рассмотрения иска украинской стороны.