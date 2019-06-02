Губернатор Нижегородской области рассказал о последствиях взрывов в Дзержинске

Нижний Новгород, 2 июня. Из-за взрывов на заводе по производству тротила в Дзержинске выбиты стекла в 31 школе и 70 детских садах. Об этом по итогам заседания оперативного штаба сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Никаких последствий для конструкций зданий нет, но выбиты стекла. Необходимо срочно их заменить. Поставлена задача сделать это в ближайшие сутки», — цитирует Никитина РИА Новости.

Губернатор посоветовал жителям домов, в которых также были выбиты окна, обращаться в свои управляющие компании или звонить по номеру 112. По его словам, для устранения последствий взрывов будут выделены необходимые ресурсы.

Никитин не исключил, что количество обратившихся за медицинской помощью пострадавших может увеличиться. Губернатор отметил, что в основном жители города обращаются за помощью с «бытовыми травмами легкой тяжести». Из 84 пострадавших госпитализированы 16 человек, у 15 диагностированы ранения средней степени тяжести, в тяжелом состоянии находится один человек.

Ранее Газета.ru сообщила, что в Дзержинске в цехе по производству тротила на территории завода «Кристалл» произошла серия взрывов. После инцидента на предприятии начался пожар.