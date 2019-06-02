Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

СМИ сообщили о возможном отстранении России от ОИ-2020 из-за «дела Лысенко»

55
0 Оставить комментарий

СМИ сообщили о возможном отстранении России от ОИ-2020 из-за «дела Лысенко»

Москва, 2 июня. Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за обвинений в нарушении антидопинговых правил, которые выдвинуты в отношении прыгуна в высоту Данила Лысенко. Об этом сообщила газета The Sun.

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) завела дело о нарушение антидопинговых правил в отношении Лысенко. Российский спортсмен временно отстранен от соревнований.

По данным The Sun, отстранить от Олимпиады-2020 также могут Россию, так как высокопоставленные чиновники из Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) якобы знали об изготовлении поддельных документов, с помощью которых могли быть скрыты допинговые нарушения.

infox - new
Автор: Виктор Мальцев
Источник: The Sun.
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров