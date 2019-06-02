СМИ сообщили о возможном отстранении России от ОИ-2020 из-за «дела Лысенко»

Москва, 2 июня. Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за обвинений в нарушении антидопинговых правил, которые выдвинуты в отношении прыгуна в высоту Данила Лысенко. Об этом сообщила газета The Sun.

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) завела дело о нарушение антидопинговых правил в отношении Лысенко. Российский спортсмен временно отстранен от соревнований.

По данным The Sun, отстранить от Олимпиады-2020 также могут Россию, так как высокопоставленные чиновники из Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) якобы знали об изготовлении поддельных документов, с помощью которых могли быть скрыты допинговые нарушения.