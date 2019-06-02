Прокуратура проверит орловскую колонию после видео с пирующими заключенными

Москва, 2 июня. Прокуратура Орловской области начала проверку после опубликованного местными СМИ видео, на котором осужденные празднуют Пасху за накрытыми в колонии столами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Проверка организована по информации, опубликованной в СМИ, речь идет о видео. Говорится о том, что и осужденного там избили, и то, что режим не соблюдается, прикладывается видео. Все это будет проверяться прокуратурой», — процитировало представительницу пресс-службы областной прокуратуры агентство ТАСС.

Опубликованный в Сети ролик якобы снят в колонии № 2 в Ливнах. На видео десятки заключенных исправительного учреждения собрались на открытой площадке. Один из заключенных в начале записи предлагает отпраздновать Пасху за накрытыми столами от криминальных авторитетов.

В пресс-службе прокуратуры Орловской области отметили, что ведомство даст в ходе проверки правовую оценку соблюдения законодательства и обеспечения установленного в учреждении режима сотрудниками колонии.