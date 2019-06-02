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Племянница Скрипаля опубликовала первую главу книги об инциденте в Солсбери

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Племянница Скрипаля опубликовала первую главу книги об инциденте в Солсбери

Москва, 2 июня. Первая глава книги об инциденте в Солсбери была опубликована племянницей бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Викторией Скрипаль в социальных сетях. В ней она подробно рассказывает о своей семье, а также событиях, предшествовавших данному инциденту.

В первой главе своей книги Скрипаль описывает свой быт, а также отношения внутри семьи и собственную реакцию на новость о произошедшем с ее дядей и кузиной в Солсбери.

С какой периодичностью будут выходить главы книги, пока не сообщалось. По словам Скрипаль, она будет ориентироваться на реакцию читателей, а также собственные предпочтениям. В качестве дополнительной информации она хочет приложить к тексту фотографии из семейного альбома, ранее недоступные для широкой аудитории.  

Напомним, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия  в начале марта прошлого года были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии. По версии полиции, оба якобы были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок». Несмотря на отсутствие улик, Лондон сразу же обвинил в инциденте Россию. Москва все обвинения отрицает, ссылаясь на то, что «Новичок» никогда не производился в России, пишет «Газета.ру».

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Автор: Антон Зарубин
Источник: ТАСС
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