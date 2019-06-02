Трамп рекомендовал Лондону не выплачивать Брюсселю отступных за Brexit

Вашингтон, 2 июня. Президент США Дональд Трамп рекомендовал британским властям не выплачивать Брюсселю 39 млрд фунтов (около 50 млрд долларов) в качестве отступных за неисполнение обязательств перед Евросоюзом в связи с выходом из сообщества. С соответствующим заявлением глава Белого дома выступил в субботу в интервью The Sunday Times.

«Если бы я был ими, то я бы не выплачивал 50 млрд долларов. Так поступил бы я. Я не заплатил бы, это огромная сумма», — сказал Трамп.

Президент США отметил, что ранее предлагал премьер-министру Великобритании Терезе Мэй подать на ЕС в суд в ответ на совершенные Брюсселем ошибки, которые стоили больших денег Соединенному Королевству и нанесли ему большой ущерб. Трамп отметил, что это позволило бы Лондону иметь больше рычагов воздействия на Брюссель.

«Но они решили этого не делать. Великобритании будет очень непросто достичь хорошей сделки, когда они вступают в переговоры таким образом», — подчеркнул президент США.

Трамп выразил мнение, что Британскому руководству следует выйти из Евросоюза без соглашения, если Брюссель откажется предоставить Лондону то, к чему он стремится. Глава Белого дома посоветовал британской стороне послать для ведения переговоров с властями Евросоюза лидера Партии Brexit, известного евроскептика Найджела Фаража.

Кроме того, Трамп отметил, что приложит максимум усилий, чтобы в течение нескольких месяцев после Brexit заключить с Лондоном сделку о свободной торговле и помочь ему компенсировать понесенные в результате изменений в торговых отношениях с ЕС потери.

Ранее Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть в кресле британского премьера экс-главу МИДа страны Бориса Джонсона, сообщила Газета.ru. Президент США назвал экс-министра талантливой личностью и хорошим человеком.