Лоза высказался о решении дочери Алсу отдать на благотворительность миллион рублей

Москва, 2 июня. Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова подвергалась критике со стороны музыканта Юрия Лозы. Исполнителя не устроило решение Микеллы отдать выигранный ею за победу в шоу «Голос.Дети» миллион рублей на благотворительность.

По его словам, Алсу «словила очки» за чужой счет, так как, по мнению Лозы, этот миллион вообще не принадлежит ей. Лоза заявил, что после скандала с детским шоу, Алсу следовало бы отдать на благотворительность собственные средства.

«Если бы она отдала свои деньги, тогда другое дело. А тут она взяла и пожертвовала на благотворительность чужие. Очень некрасиво получается», — заключил певец.

Ранее стало известно, что Микелла отдала свой выигрыш в размере одного миллиона рублей татарстанскому фонду имени Анжелы Вавиловой. По словам ее матери, певицы Алсу, это решение Микелла приняла самостоятельно. Алсу добавила, что полностью поддерживает этот шаг.

Напомним, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу в финале шоу по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов. Некоторые пользователи социальных сетей назвали итоги конкурса «проплаченными».

Как объяснила позже пресс-служба Первого канала, во время SMS-голосования оператор связи отметил некоторые аномалии. Было проведено расследование, которое подтвердило массовую отправку SMS в поддержку Абрамовой. В итоге Первый канал принял решение аннулировать результаты голосования и провести спецвыпуск шоу, пишет RT. В ходе спецвыпуска победителями признали всех финалистов шоу.