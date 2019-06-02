Автомобиль подорвался в сирийской Ракке, погибли 10 человек

Лондон, 2 июня. В сирийском городе Ракка произошел подрыв автомобиля, в результате которого погибли не менее десяти человек. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на базирующуюся в Лондоне неправительственную организацию «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека».

Как сообщается, среди погибших – пятеро местных жителей, а также пять членов группировки «Силы демократической Сирии». Других данных по данному инциденту пока не приводится.

Террористическая группировка «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) фактически продолжает свою деятельность в удерживаемых курдами районах на северо-востоке САР за счет «спящих ячеек». Столь широкое распространение подпольных бандгрупп ИГ стало следствием в первую очередь того, что курды систематически пренебрегают принципами тщательной зачистки местности в рамках антитеррористических спецопераций, подчеркивают многие эксперты. При этом курды систематически задерживают местных жителей, недовольные политикой курдского руководства на занятых им территориях.

Напомним, что провинция Ракка была главным форпостом боевиков «Исламского государства» в Сирии. Ракка была освобождена от террористов в октябре 2017 года. Город серьезно пострадал от бомбардировок авиации коалиции, которые разрушили не только жилые районы города, но и его важнейшую инфраструктуру, что привело значительным потерям среди мирного населения, а также вспышке заболеваний среди жителей Ракки.

1 Организация запрещена на территории РФ.