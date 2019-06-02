Скончался французский философ Мишель Серр

Париж, 2 июня. В возрасте 88 лет скончался французский философ и писатель Мишель Серр. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на издательство Pommier, занимавшееся публикацией работ Серра.

«Он скончался мирно в 19:00 (20:00 по московскому времени, ― Прим. ФАН) в окружении своей семьи», ― рассказала редактор издательства Софи Банкар.

Родившийся 1 сентября 1930 года Мишель Серр написал свыше 50 работ; его книги были переведены в том числе и на русский язык. Кроме того, он занимался преподавательской деятельностью, а в 1990 году он был избран во Французскую академию. Серр был отмечен многочисленными наградами, среди прочего он был кавалером, офицером, командором и великим офицером ордена Почетного легиона, а также офицером и командором французского ордена «За заслуги». Кроме того, он является лауреатом литературной премии Медичи.