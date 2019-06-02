Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по катастрофе МН17

Амстердам, 2 июня. После выступления премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада, поставившего под сомнение заявления стран Запада об «ответственности» России за инцидент с авиалайнером Boeing MH17, власти Нидерландов потребовали от Малайзии прояснить свою позицию.

По словам малазийского премьер-министра, до сих не получено никаких неопровержимых доказательства, подтверждающих «вину» России или ополченцев. Он напомнил, что ракета, которая, предположительно сбила самолет, находилась и на вооружении Украины. Также он указал, что экспертиза по данному делу могла быть предвзятой.

«Выводы делали заинтересованные стороны», ― заявил Мохамад.

Он подчеркнул, что выводы следственной комиссии по данному инциденту чересчур политизированы. По его словам, складывается ощущение, что участники расследования имели своей целью обвинить Россию, а не установить все обстоятельства авиакатастрофы.

Напомним, Boeing-777, летевший по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, разбился в Донбассе летом 2014 года. Киев обвинил в случившемся ополченцев, однако, по словам представителей ДНР, на тот момент в их распоряжении не было такого оружия, которое могло привести к авиакатастрофе. Минобороны РФ в сентябре прошлого года подтвердило подлинность документов об украинской ракете, которая сбила самолет Boeing-777.

Москва считает расследование ССГ предвзятым. МИД РФ неоднократно сообщал о том, что специалисты РФ не имеют возможности принять участие в работе. По словам спикера министерства Марии Захаровой, многочисленные вопросы российской стороны по данному инциденту по-прежнему остаются без ответов.