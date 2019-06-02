Скончался бывший генпрокурор России Алексей Казанник

Омск, 2 июня. Ушел из жизни бывший генеральный прокурор России, заслуженный юрист РФ, государственный советник юстиции 1 класса Алексей Казанник, сообщает портал «ВОмске». Алексей Иванович скончался в возрасте 77 лет в воскресенье, 2 июня.

О кончине экс-генпрокурора РФ сообщил заведующий кафедрой государственного и муниципального права юрфака ОмГУ Александр Костюков.

«Человек большой души, которому я невероятно благодарен. Учитель с большой буквы, — прокомментировал Костюков смерть Казанника. — Никогда не прерывал связь с кафедрой, даже когда занимал высокие посты. Любимый наш человек».

Алексей Иванович долгое время работал в Омском государственном университете имени Ф.М. Достоевского.

Политическая карьера Казанника началась в 1989 году. 5 октября 1993 года он был назначен указом первого президента Бориса Ельцина генеральным прокурором Российской Федерации. В марте 1996 года Казанник был назначен заместителем губернатора Омской области, председателем комитета по делам национальной политики, религии и общественных объединений администрации Омской области.