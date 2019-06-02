Белый дом подтвердил, что Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Москва, 2 июня. Президент США Дональд Трамп отправил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому приглашение посетить Вашингтон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Белом доме.

«Я могу подтвердить, что приглашение было направлено, но дата [визита] еще не определена, и нам на данный момент больше нечего сообщить [по данному вопросу]», ― отметил собеседник ТАСС, комментируя сообщение украинской прессы о приглашении Зеленскому.

О приглашении, направленном Трампом, ранее сообщала администрация украинского президента, отметив, что американский президент пригласил своего коллегу с Украины «совершить официальный визит в Вашингтон».

По мнению некоторых украинских СМИ, одной из тем беседы между Трампом и Зеленским станет урегулирование гражданского конфликта на Украине, а также ряд совместных бизнес-проектов. Отмечается, что украинский президент мог получить приглашение в пятницу, 31 мая.

Президентские выборы на Украине прошли весной этого года в два этапа. Второй тур состоялся 21 апреля, в нем участвовали действовавший на тот момент президент Украины Петр Порошенко и нынешний глава государства Владимир Зеленский. В итоге претендента поддержали 73% избирателей, за Порошенко проголосовали лишь 24%.

Инаугурация нового главы украинского государства прошла 20 мая. После торжественной церемонии Зеленский с трибуны Верховной рады Украины сделал несколько громких заявлений, в том числе сказал о готовности разговаривать с Донбассом.