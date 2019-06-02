«Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» и выиграл Лигу чемпионов

Мадрид, 2 июня. «Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» со счетом 2:0 и впервые с 2005 года выиграл футбольную Лигу чемпионов.

Матч прошел в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Игру судил словенский арбитр Дамир Скомина.

Первый гол был забит уже на второй минуте встречи, когда Мохамед Салах успешно реализовал пенальти, назначенный после игры рукой Мохамеда Сиссоко. Второй гол в пользу «Ливерпуля» был забит Дивоком Ориги на 87-й минуте игры.

Отметим, что гол Салаха стал третьим в списке самых быстрых в истории финалов турнира. Кроме того, аналитики отметили, что «Ливерпуль» в нынешнем сезоне еще разу не вел в счете после первого тайма.

Таким образом, «Ливерпуль» уже в шестой раз стал победителем Лиги чемпионов. По числу побед в данном турнире «Ливерпуль» теперь является третьим, уступая лишь «Реалу» и «Милану». «Тоттенхэм», в свою очередь, впервые сыграл в финале главного европейского клубного турнира.