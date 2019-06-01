Супрун пообещала, что после 2020 года на Украине начнут закрывать детдома

Киев, 1 июня. Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун анонсировала изменения в системе поддержки сирот. По ее словам, уже с 2020 года детей перестанут отдавать в дома ребенка.

Супрун подчеркнула, что даже самый хороший интернат не в состоянии заменить ребенку семью, поэтому ряд украинских министерств, включая Минздрав приступили к реформированию системы поддержки детей, оставшихся без попечительства родителей.

«До 2020 года дома ребенка будут работать в обычном режиме. Параллельно будет проводиться необходимая подготовка - чтобы всех детей, от которых отказались родители, устроить в семьи. С 2020 года детей не будут принимать в дома ребенка», ― заявила Супрун.

Она добавила, что Минздрав собирается создать все условия, чтобы дети могли полноценно расти со своими родителями; в исключительных случаях их будут передавать приемной семье.

Вместо детских домов на Украине с 2023 года будут создаваться паллиативно-реабилитационные центры, где будут оказываться услугу по реабилитации и паллиативу; кроме того, родители детей-инвалидов смогут получить там респис – временную передышку.

Напомним, что Украина после государственного переворота 2014 года столкнулась с рядом серьезных проблем в сфере здравоохранения, включая недостаток кадров. Только по самым скромным подсчетам за последние четыре года, после событий Евромайдана, Украину покинули около 10 тысяч высококвалифицированных врачей и не менее 20 тысяч представителей среднего медицинского персонала. Еще приблизительно столько же были вынуждены уйти из профессии в поисках сезонных работ в России и странах Европейского Союза.