Боевики обстреляли населенные пункты в двух сирийских провинциях

Дамаск, 1 июня. Ряд населенных пунктов в сирийских провинциях Латакия и Хама подверглись обстрелу со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований (НВФ), действующих на территории Идлибской зоны деэскалации. Таким образом, боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Виктор Купчишин.

«В Идлибской зоне деэскалации, в течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Сафсафа (дважды), Нахшебба (дважды), Бейт-Смайра (дважды), Санджека, Касталь-Эль-Бордж, Дарх-Абу-Асад, Сандран, Мамухия, Джубб-Эль-Мгара провинции Латакия, Кальат-Эль-Мудик провинции Хама», ― сказал он.

Руководство ЦПВС уже обратилось к командирам НВФ с призывом отказаться от вооруженных провокаций и вернуться на путь мирного урегулирования в подконтрольных им районах.

Тем временем, в Сирии продолжает действовать указ президента республики Башара Асада об амнистии в отношении лиц, уклонившихся от исполнения воинских обязанностей, в том числе беженцев и бывших членов НВФ. На 31 мая этого года амнистированы были уже более 58 тысяч человек.

На этой неделе сообщалось также об акции, проведенной российскими специалистами в районе Ханану города Алеппо. Население получило порядка тысячи продовольственных наборов от российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев и 800 килограммов хлебобулочных изделий от фонда имени Героя России Ахмата Кадырова.