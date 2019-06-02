Конфликт на Балканах. Тема недели. ФАН-ТВ

«В Косово напали на дипломата!» — такие возмущенные заголовки захлестнули бы первые полосы мировых СМИ, если бы речь шла не о гражданине России. Но именно россиянин Михаил Краснощеков, сотрудник миссии ООН, был жестоко избит в самопровозглашенной республике, кстати, признанной Вашингтоном. Удар по Москве у «цивилизованного мира», похоже, вызывает в лучшем случае молчание, а в худшем — злорадство.

Российский представитель ООН подвергся нападению ранним утром 28 мая, когда спецназ косовской полиции начал спецоперацию на севере республики, в муниципалитетах Косовска-Митровица и Зубин Поток, которые населяют сербы. Под предлогом борьбы с криминалом и коррупцией силовики бесцеремонно врывались в дома. Проводили обыски и задержания. Местные жители спешно возводили баррикады на трассах и пытались дать отпор полиции. Сирены воздушной тревоги, стрельба: дежавю для переживших бомбардировки Югославии.

В результате более 10 сербов были арестованы. Пострадали трое полицейских, журналист, два сотрудника ООН, в том числе Михаил Краснощеков. Россиянина, обладающего дипломатическим иммунитетом, избили прикладами и арестовали. И, хотя после вмешательства российского МИД чиновника освободили, его пришлось госпитализировать. Медики диагностировали травму головы, перелом скуловой кости и верхней челюсти, что относится к тяжким телесным повреждениям.

Дипломату предстоит лечение в Военно-медицинской академии Белграда, куда его отправили через два дня после бойни. В российском посольстве подтвердили эту информацию. Однако неясно, дали власти в Приштине разрешение на транспортировку Краснощекова из Косово или нет. Ведь до этого они настойчиво требовали отозвать иммунитет у российского участника миссии ООН и расследовать его действия. В косовской полиции утверждают, что дипломатический сотрудник мешал силовикам проводить спецоперацию. Но Следственный Комитет России уже начал свою независимую проверку.

«Недозволенные методы воздействия и удержание Михаила Краснощекова со стороны косовского спецназа грубо нарушают нормы международного права и цивилизованного общения», — заявили в СК России.

Президент Сербии Александр Вучич моментально отреагировал на чрезвычайную ситуацию: приказал привести армию и спецназ МВД в полную боевую готовность. По данным СМИ, Сербия даже стянула к границе дополнительные войска. И тут же получила щелчок по носу от Евросоюза и НАТО.

«НАТО уже предупредило руководство Сербской народной армии о том, чтобы та не смела начинать военные действия. Это будет грозить стране как минимум очередными санкциями и неприятностями. Поэтому, по всей видимости, Вучич не решится ввести войска для защиты сербов в Косовску-Митровицу, а предложит переговорный процесс», — подчеркнула руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова.

На Балканах уже привыкли жить как на вулкане. Контроль над Косово Белград утратил еще 20 лет назад после бесцеремонного вмешательства НАТО. На совести военного альянса жестокие бомбардировки столицы и расчленение некогда процветавшей Югославии. Самовольные действия, никак не согласованные с Советом безопасности ООН. Жертвами военно-воздушной операции с циничным названием «Милосердный ангел» стали тысячи мирных жителей. Материальный ущерб от вторжения псевдомиротворцев составил от 30 до 100 млрд долларов.

Милитаристский блок добился своего. В 2004 году беспрерывные издевательства, погромы, глумление над православными храмами и монастырями в исполнении косовских албанцев вынудили сербов покинуть родной край. Уже через четыре года косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость. В отличие от большинства стран Запада Сербия долгое время такую «самостийность» не признавала. Но накануне очередного обострения конфликта президент Александр Вучич официально озвучил горькую правду — Косово для Сербии потеряно. В то же время сербский лидер призвал стороны к диалогу.

Еще в прошлом году обсуждался вариант с обменом территориями: сербонаселенный север Косово мог вернуться под власть Белграда в обмен на два района Южной Сербии в Прешевской долине, где компактно проживают албанцы. Это помогло бы снять высокий градус межнационального напряжения. Однако пыл президента Косово Хашима Тачи охладили местные оппозиционеры, забраковавшие план. Вместо улучшения двусторонних отношений косовары выбрали конфронтацию и в очередной раз продемонстрировали, кто в Косово хозяин.

Спецназовцы не впервые наведываются на север Косово, чтобы держать сербское население — а это 100 тысяч человек — в тонусе. Правительство Косово ввело стопроцентный налог на поставки сюда любых товаров из Сербии. Элементарные продукты питания приходится завозить в объезд через Македонию, что бьет по кошельку простых людей.

Вучич уверен: вся эта цепочка провокаций — попытка изгнать сербов из самопровозглашенной республики, где представители славянского мира подвергаются постоянным репрессиям. Вопрос лишь в том, является ли нынешняя наглая вылазка косовского спецназа самодеятельностью или подстроенной Западом провокацией.

«Насчет событий в Косовской Митровице. Кому выгодно устраивать такие провокации? Выгодно устраивать тем, кто хочет из Балкан создать «санитарный кордон» в отношении РФ. Ради этого необходимо втянуть все страны региона в НАТО. Вы видели, как все этой цели было подчинено при решении вопроса о государственном наименовании Македонии. Мы сейчас видим, как пытаются Сербию заставить смириться с тем, что решение по независимости Косово должно быть оформлено, и, тем самым, будет открываться путь в НАТО и для новых территорий на Западных Балканах », — заявил Сергей Лавров.

По словам министра иностранных дел России, обострение конфликта случилось при полном попустительстве со стороны НАТО и Евросоюза. Власти Приштины попросту не выполняют обязательства, взятые при посредничестве ЕС. Подписанное еще в 2013 году Брюссельское соглашение по нормализации ситуации в этой непризнанной Белградом республике столицей Косово игнорируется, в то время как сербы постоянно идут на уступки.

«Совершенно очевидно, что такое вызывающее поведение косоваров является прямым следствием многолетнего потакания им со стороны ЕС и США. Косовские деятели уже привыкли, что все провокации сходят им с рук», — подчеркнула Мария Захарова.

США голосуют обеими руками за окончательное признание Косово во всем мире, ведь это откроет республике дорогу в НАТО. Военная база миротворческого блока Альянса уже 20 лет прекрасно себя чувствует на территории признанной Штатами страны. В организацию затягивают и Сербию. Правда, пока около 80% сербов выступают против вступления в НАТО, однако уже около половины ратуют за вхождение своей страны в Евросоюз.

За евроинтеграцию охотно выступает и сербский президент Александр Вучич. А это первый шаг на пути к крепкой дружбе с Западом, который мечтает об окончательном изгнании России с Балканского полуострова. Москву помимо братских уз с Сербией связывают и экономические проекты. В частности, по территории Южной Сербии должна пройти европейская ветка газопровода «Турецкий поток». Логично предположить, что дестабилизация обстановки на Балканах на руку главному продавцу сланцевого газа — американцам.

«Выгодно это Соединенным Штатам Америки, которые путем нарастания напряженности на пути строительства газопровода «Турецкий поток» хотят его замедлить или, как максимум, остановить. Я напомню, что года полтора-два назад точно так же на маршруте того же самого газопровода неожиданно вспыхнула напряженность в государстве, которое сегодня называется Северная Македония. Тогда точно так же албанские боевики вторглись в один из населенных пунктов, там произошло боестолкновение. Но правительство Северной Македонии все правильно поняло и через несколько дней заявило, что Турецкий поток не будет проходить и, соответственно, таким образом, строительство газопровода было задержано. Так что здесь я тоже вижу желание остановить не только «Северный поток — 2», и США явно демонстрируют это желание, но и желание остановить южный газопровод, который ведет в Европу из России», — заключает писатель и общественный деятель Николай Стариков.

Заказчики косовской провокации своей мишенью избрали русский мир. Одним выстрелом они убивают сразу двух зайцев: удар по «маленькой России на Балканах», как любовно сербы называют свою страну — репетиция будущего удара по Российской Федерации. До сего дня прием «разделяй и властвуй» действовал безотказно. Очередной прессинг на Белград может закончиться не только признанием Косово, но и новым дроблением Сербии, а, значит, уничтожением государства как такового.

В 90-е этот процесс начали и у нас, но Россия вовремя одумалась и отказалась от советов из-за океана. Теперь сильная несгибаемая позиция нашего государства — главный раздражитель ее политических недругов. И нападение на российского гражданина в Косово в этом контексте — не случайность. Вызов принят. 30 мая на встрече с президентом Александром Вучичем посол России в Сербии Александр Чепурин отметил, что Москва требует расследования в отношении лиц, задержавших россиянина. Если соответствующие международные структуры в своей обычной манере проигнорируют этот хамский выпад в наш адрес, Россия найдет свои методы воздействия на провокаторов.