В Раде считают, что мирного завершения гражданской войны на Украине не предвидится

Киев, 1 июня. Рассчитывать на мирное завершение гражданской войны на Украине пока не приходится, полагает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестор Шуфрич. По его словам, одной из главных причин этого – отношение президента Украины Владимира Зеленского к переговорному процессу с Россией.

«В ближайшее время мирной перспективы завершения конфликта в Донбассе не видать. Все. По прошлой неделе я могу сказать, что этот вопрос отставлен в очень далекую перспективу, если Зеленский не поменяет свою риторику (об отказе переговоров с РФ, ― Прим. ФАН), свое отношение к этому вопросу и, возможно, частично свою команду», ― заявил Шуфрич.

Напомним, что руководитель администрации украинского президента Андрей Богдан заявил, что в планах Зеленского провести референдум, на котором будет обсуждаться вопрос о переговорах с Россией. Позже Богдан пояснил, что имел в виду опрос, а не референдум. Более того, он заявил, что Киев не намерен вести переговоры с Москвой.

Москва неоднократно заявляла, что не является участницей гражданской войны на Украине и, наоборот, заинтересована в скорейшем разрешении конфликта в стране. Однако киевские власти упорно продолжают проводить антироссийскую линию. Правительство предыдущего президента Украины Петра Порошенко использовало заявления о «мнимой российской агрессии» для получения финансовой помощи со стороны своих западных партнеров.