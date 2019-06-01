Алсу прокомментировала решение дочери передать миллион рублей в благотворительный фонд

Казань, 1 июня. Одна из победителей вокального шоу «Голос. Дети» Микелла Абрамова самостоятельно приняла решение отдать свой выигрыш в размере одного миллиона рублей татарстанскому фонду имени Анжелы Вавиловой. Об этом рассказала ее мать, певицы Алсу в ходе благотворительного концерта ко Дню защиты детей «Алсу Дети».

Ранее о решении Абрамовой передать свой выигрыш в пользу фонда рассказал его основатель Владимир Вавилов.

«Я рада, что мои дети, моя дочь Микелла приняла взрослое решение и передала свои первые заработанные деньги фонду Анжелы Вавиловой. Это действительно была ее инициатива. Я счастлива, что с таких юных она понимает важность благотворительности», ― сказала Алсу.

Она добавила, что в ее семье музыка и пения всегда были способом сделать мир добрее и лучше.

Напомним, финал шоу «Голос. Дети» состоялся 26 апреля и завершился скандалом в связи с победой дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой. Ее соперниками в суперфинале были Валерий Кузаков и Ержан Максим. Телезрители не поверили в эти результаты и заявили, что итоги были сфальсифицированы. Итоги голосования вызвали недовольство пользователей Сети, некоторые из которых заявили, что Микелла якобы победила за счет «накрутки» голосов, а итоги конкурса были «проплаченными».

Новый выпуск шоу, состоявшийся 24 мая, был посвящен не только результатам расследования, но также общению участников друг с другом. В итоге победителями были признаны все финалисты, каждый из которых получил по миллиону рублей.