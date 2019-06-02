Публичное чтение отчета Мюллера о «российском вмешательстве» в США превратят в платное шоу

Вашингтон, 2 июня. Публичная отставка уже бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера на этой неделе вызвала у многих американцев интерес к тому, что же на самом деле содержится в отчете о его 22-месячном расследовании так называемого «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года в США.

Как сообщает новостной портал Business Insider, в художественном арт-пространстве Arc в районе Квинс в Нью-Йорке состоится открытое публичное чтение доклада Мюллера. Само мероприятие носит название «Filibustered and Unfiltered: Америка читает отчет Мюллера». В течение 24 часов, начиная с 20.00 вечера субботы добровольцы будут зачитывать вслух все 448 страниц общедоступной версии отчета экс-спецпрокурора.

Business Insider пишет, что во время чтения некоторых отредактированных частей доклада будет звучать музыка. Само мероприятие, организованное общественниками и театральными группами, направлено на то, чтобы сделать доклад Мюллера более доступным.

«Американцы заплатили за отчет Мюллера, и мало кто его читал, — сказал Business Insider один из организаторов Стивен Падла (Steven Padla). — Мы хотим, чтобы это услышали как можно больше людей».

Участвовать в чтении вызвались около 120 человек, в основном из театрального мира.

Чтобы попасть на мероприятие, придется купить билет за 10 долларов. Билет дает право находиться в арт-пространстве целых 24 часа.

Business Insider сообщает, что публичное чтение вызвало огромный ажиотаж среди заинтересованных американцев. Билеты, по словам организаторов, активно продаются. В связи с этим было решено читать доклад Мюллера и в ночные часы. Вместимость зала — 1000 человек. Таким образом, не исключено, что организаторы так называемых чтений, а точнее самого настоящего шоу, имеют все шансы собрать внушительную выручку, которая может превысить 10 тысяч долларов.

Напомним, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году американские демократы обвинили нынешнего лидера США и его команду в связях с Россией. В результате в стране было инициировано расследование относительно якобы «вмешательства» России в американские президентские выборы. Возглавил его спецпрокурор Роберт Мюллер. Он в течение двух лет вел расследование, которое обошлось федеральному бюджету в 30 миллионов долларов и закончилось полным провалом: никаких доказательств «сговора» представлено не было. В конце концов опозоренный специальный прокурор подал в отставку.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обратил внимание на то, что антироссийские санкции со стороны Вашингтона из-за предполагаемого «вмешательства» в выборы являются свидетельством слабости политики США. Президент РФ Владимир Путин, комментируя итоги расследования Мюллера, вспомнил о пословице «Гора родила мышь», которая употребляется, когда за громкими заявлениями следует крайне скромный результат.

Следует добавить, что под незаконные обвинения со стороны Мюллера попала и российская компания «Конкорд», принадлежащая петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину. Адвокат «Конкорда» Эрик Дюбелье потребовал привлечь спецпрокурора Мюллера и генпрокурора США Барра к уголовной ответственности. По словам истца, Мюллер и Барр нарушили правила уголовного кодекса округа Колумбия 57.7, обнародовав информацию и поделившись мнениями относительно виновности обвиняемого и доказательств, рассматриваемых в рамках уголовного дела. Как отмечает юрист, этими действиями Мюллер и Барр нарушили право «Конкорда» на справедливый суд.