Названы самые популярные озера для отдыха в России

Москва, 1 июня. Сервис Tvil.ru составил топ самых популярных у туристов озер России на основе данных о бронировании. Выяснилось, что отдыхающие чаще всего останавливаются возле Селигера (Тверская область), Банного (Башкирия), Ярового (Алтайский край), Онежского озера (Карелия) и на Байкале.

При этом стоимость отдыха зависит от направления. Дешевле всего снять квартиру или гостевой дом на озере Яровое. Аренда жилья обойдется минимум в 2,7 тыс. рублей в сутки. Дороже всего будет отдых на Селигере. Там суточное проживание может достигать 5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Россия к 2025 году может увеличить долю туризма в ВВП и войти в топ-12 туристических стран. Такую цель поставил перед собой Ростуризм. Ведомство планирует увеличить рост экспорта туристических услуг до 21 млрд долларов к 2025 году.

По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, для достижения поставленных задач необходимо будет продолжать работать над либерализацией режима и развитием региональных туристических направлений, в том числе Дальнего Востока. По ее словам, Ростуризм будет заниматься цифровизацией туристической отрасли и продвижением туристической отрасли России на международном рынке.



