Мединский назвал допустимым художественный вымысел в исторических фильмах

Москва, 1 июня. Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что авторы исторических фильмов могут прибегать к гиперболам ради общего замысла, а определенный художественный вымысел в таких картинах является допустимым. В качестве иллюстрации своих слов он напомнил о таких фильмах, как «Семнадцать мгновений весны» и « Спасти рядового Райана».

«В том, что касается исторической правды, тут не надо перегибать палку. Какие-то огрехи всегда можно простить, все-таки кино - это всегда творческий продукт. Создатели осознанно прибегают к каким-то гиперболам, и исторические неточности специально делали», ― заявил Мединский, выступая на книжном фестивале «Красная площадь».

Он напомнил, что в ставшем культовом фильме Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» были допущены сознательные отступления, которые не ухудшили фильм, а, наоборот, сделали его лишь лучше.

«Не сомневайтесь, что все военные консультанты знали, что эсэсовцы не носили в 1945 году черную форму, но согласились, что так гораздо страшнее», ― подчеркнул министр.

Мединский добавил, что не следует путать художественное и документальное кино, приведя в пример фильм Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана». По словам министра, это «мегаталантливое кино», однако ничего подобного в истории Второй мировой войны не было.

Свой комментарий глава Минкульт сделал, отвечая на критику фильма Павла Лунгина «Братство». Мединский указал, что в картине Лунгина отображен лишь определенный взгляд на события войны в Афганистане, при этом режиссера консультировал ветеран этой войны, а в основу сценария положена книга генерала-полковника Николая Ковалева, работавшего в Афганистане во время военный действий.

Напомним, фильм «Братство» был снят в 2018 году и рассказывает о событиях накануне вывода советских войск из Афганистана. Ряд политических и общественных деятелей подвергли картину критики, заявив, что советские военнослужащие в ней показаны в неприглядном свете.