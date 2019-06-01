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Число пострадавших в результате столкновения поезда с грузовиком в Адыгее выросло

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Число пострадавших в результате столкновения поезда с грузовиком в Адыгее выросло

Майкоп, 1 июня. Число пострадавших в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком выросло до 16 человек, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги. 

Помимо водителя грузовика за медицинской помощью обратился машинист, его помощник, а также 13 пассажиров, которые в основном отделались ссадинами.

По уточненным данным, авария произошла, когда автомобиль выехал на железнодорожный переезд, проигнорировав красный свет семафора. Машинист пассажирского поезда Адлер — Нижневартовск применил экстренное торможение, однако расстояние между грузовиком и локомотивом было слишком маленькое. От удара машина загорелась.

Данный инцидент привел к ограничению движения на перегоне Шенджий – Энем-2 и задержке четырех пассажирских поездов, однако к настоящему моменту оно снято.

Ранее источник Федерального агентства новостей рассказал о столкновении поезда и грузовика «КамАЗ» в Адыгее. По его словам, на месте происшествия возник пожар, который, впрочем, быстро локализовали.

Отметим, что это уже не первый железнодорожный инцидент за день. Утром 1 июня в Забайкалье с рельсов сошли 4 вагона пассажирского поезда. По предварительной информации, ни один человек в результате случившегося не пострадал. Известно, что состав направлялся из Новосибирска во Владивосток. При этом сошедшие с рельсов вагоны нарушили габарит соседнего пути.
 

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Автор: Антон Соколов
Источник: Северо-Кавказская железная дорога
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