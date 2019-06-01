Эксперты объяснили майское падение цен на нефть

Москва, 1 июня. Майское падение нефтяных котировок на 10%, вероятнее всего, связано с биржевыми спекуляциями. Такое мнение в субботу высказала эксперт центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко.

Она также отметила, что на снижении нефтедоллара могла сказаться нестабильная политическая обстановка в мире. В первую очередь речь идет о торговой войне США с Китаем и Мексикой. Подобные события обычно замедляют темпы экономического роста и, как следствие, приводят к снижению спроса на нефть.

Глава группы по природным ресурсам агентства Fitch Дмитрий Маринченко в свою очередь отметил, что в будущем на колебание котировок будут оказывать более фундаментальные факторы.

Напомним, что 30 мая нефть марки Brent опустилась до 66,10 доллара за баррель. Июльские фьючерсы WTI в свою очередь подешевели до 57,53 доллара за бочку нефти. Специалисты тогда связали снижение котировок с публикацией данных о снижении запаса углеводородов в США, которое оказалось не таким сильным, как ожидалось.

