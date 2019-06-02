Сирия, 2 июня. США готовятся приступить к строительству базы в Дейр-эз-Зоре. «Нусра»*** лишилась ряда опорных пунктов в Идлибе в результате боевых вылетов ВВС Сирии и ВКС РФ. Два взрыва прогремели в подконтрольных курдам районах Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС САР осуществляли боевые вылеты на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли урон исламистам на юге провинции Идлиб.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): обменивалась ударами с курдами в северо-восточной части Алеппо; продолжила притеснять курдское население в кантоне Африн.

«Тахрир Аш-Шам»: арестовала двух мирных жителей в городе Аль-Атариб в Алеппо; обстреляла три населенных пункта в северной части Хамы.

«Исламское государство»1: предприняло вылазку на позиции САА в Дейр-эз-Зоре; обвиняется в установке СВУ в городе Дибан в Дейр-эз-Зоре.

Курды: подозреваются в убийстве двух протурецких радикалов на севере Алеппо.

Международная коалиция: уничтожила нефтеперерабатывающие заводы к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

ВС Ирака: нейтрализовали «спящую ячейку» ИГ1 в провинции Аль-Анбар; задержали четырех террористов в Дияле.

Провинция Алеппо

В северной части Алеппо в минувшие сутки продолжились вооруженные стычки между поддерживаемой Турцией «Сирийской свободной армией» (ССА) и «Демократическими силами Сирии»**** (SDF). Как сообщал на своей странице в Twitter военный источник (RadioAlKul), противники обменивались ударами севернее Манбиджа у реки Сагур. Также появилась информация о том, что курдов подозревают в установке СВУ в городе Кабасин, в результате детонации которого были убиты два протурецких исламиста.

На оккупированных «Джебхат Ан-Нусрой»1 территориях на западе региона произошли два взрыва. Новостной портал Step News Agency передавал, что сперва детонировало СВУ, заложенное в деревне Аль-Джина, что привело к гибели нескольких гражданских лиц. К вечеру еще одна бомба сработала в населенном пункте Урум Аль-Кубра. По предварительным данным, оба СВУ были установлены членами одной из бандгрупп, противостоящих «Тахрир Аш-Шам».

После полудня боевые вылеты в регионе возобновили объединенные силы ВКС РФ и ВВС Сирии. По данным новостного портала Orient News, авиаудары союзников пришлись по расположениям радикалов недалеко от населенных пунктов Аль-Эйс, Аль-Атариб и Баркум. Позднее Syrian Network for Human Rights сообщал о том, что в городе Аль-Атариб джихадистами по неизвестным причинам были задержаны два местных жителя.

Появились новые сведения о притеснениях курдского населения в Африне. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал о том, что боевики одной из союзных ССА бандгрупп под названием «Аль-Амшат» ввели налог на трактора в районе Раджу. Также SOHR передавал, что жители, осудившие неправомерные действия джихадистов, подверглись обстрелам. Так, под огнем боевиков в поселении Кукан ранения получили по меньшей мере шесть протестующих, среди них две женщины.

Провинция Дейр-эз-Зор

Накануне боевики «Исламского государства» продолжили подпольную деятельность в зонах контроля «Демократических сил Сирии» (SDF). Twitter-канал (DeirEzzor24) передавал, что в городе Дибан прогремел взрыв СВУ , установленного джихадистами, в результате чего погиб местный житель. Во второй половине дня еще один взрыв произошел в населенном пункте Ас-Суса, что привело к ранению двух гражданских лиц.

Также поступали данные о вылазке террористов в районе пустыни Бадия Аш-Шам на западе от Меядина. Тот же медиапортал заявил о налете группы боевиков вблизи населенного пункта Аль-Файда. Как отмечали военные эксперты, радикалам террористической группировки все еще удается скрываться от Сирийской арабской армии (САА) благодаря существованию так называемой зоны безопасности, незаконно оккупированной США, в которой скрывается ряд антиправительственных группировок, в том числе и остатки ИГИЛ1.

К вечеру поступили неподтвержденные сообщения о намерении США приступить к строительству военной базы к востоку от Дейр-эз-Зора, несмотря на прошлые заявления Дональда Трампа о готовности покинуть Сирию. Об этом сообщал на своей странице в сети Twitter военный источник (HarbiehNadie).

Новый вооруженный конфликт вспыхнул между сирийцами и членами «демократической армии». Согласно данным интернет-портала DeirezZor 24, жители города Аль-Хиссан перекрыли дороги в знак протеста против попытки ареста главы одного из местных племен.

Провинция Идлиб

В Южном Идлибе продолжилась работа сирийских ВВС. Twitter-канал (anasanas84) сообщал о боевых вылетах авиации САР в районе населенных пунктов Ихсим, Кафр Увейд, Аль-Факик, Маарет Хурма и Сфухен. Тем временем российские военные самолеты атаковали огневые позиции джихадистов террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» недалеко от города Хан Шейхун. По сведениям военного источника в сети Twitter (HarbiehNadie), авиаудары союзников привели к ликвидации венных объектов джихадистов. Данную информацию также подтвердило новостное агентство SANA News.

Провинция Хама

Исламисты вооруженной оппозиции продолжили провоцировать столкновения с правительственными войсками на линии разграничения сил в северной части провинции. Агентство новостей SANA News передавало, что радикалы, отряды которых базируются в районе Аль-Латамины, нанесли удары по городам Калаат Аль-Мадик, Аль-Киркат и Камхана, что привело частичному разрушению жилых домов и уничтожению имущества граждан. Как известно, данные населенные пункты перешли под контроль правительственных подразделений в первой половине мая. Напомним, Сирийская арабская армия (САА) предприняла наступление на данном направлении с целью обезопасить города Скальбия и Мхарде от практически ежедневных обстрелов боевиков, однако радикалы в свою очередь начали открывать огонь по недавно освобожденным территориям.

Провинция Хасака

В регионе продолжили расти протестные настроения среди мирного населения. Накануне появились сведения о том, что жители населенного пункта Аль-Кахтания, расположенного на северо-востоке региона, сожгли склад «Демократических сил Сирии» (SDF), на котором находились созданные курдами учебные материалы курдов по строительству и управлению государством. Напомним, гражданское население оккупированных курдскими силами районов неоднократно организовывало акции протеста в Хасаке, Ракке и Дейр-эз-Зоре, требуя прекратить незаконные задержания и осуждая произвол со стороны SDF. Курды, в свою очередь, несколько раз открывали по митингующим огонь.

Ирак

В Ираке вновь прошли спецоперации с целью поиска так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Информационное агентство Iraqi News передавало, что в провинции Аль-Анбар удалось обнаружить убежище ИГИЛ, в котором скрывались семь террористов, удерживавших в плену езидскую женщину. Все они были уничтожены. Во второй половине дня еще одна подпольная группа боевиков была выявлена в провинции Дияла. Тот же новостной портал передавал, что военнослужащими иракских вооруженных сил были задержаны четыре джихадиста, один из которых ранее бежал из тюрьмы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)