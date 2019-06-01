Сирия, 1 июня. США намереваются построить новую военную базу в Дейр-эз-Зоре. В Даръа были обнаружены четыре тонны взрывчатого вещества. Курды спровоцировали конфликт с жителями города Аль-Хиссан севернее Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: изъяли четыре тонны взрывчатого вещества в Даръа; проводят боевые вылеты на юге Идлиба.

«Тахрир Аш-Шам»: пережила еще один взрыв в западной части Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в населенном пункте Хан Ас-Субуль в Идлибе.

Курды: спровоцировали конфликт с местными жителями города Аль-Хиссан к северу от Дейр-эз-Зора.

ВС Ирака: обнаружили братскую могилу жертв ИГ1 в провинции Аль-Анбар.

Соединенные Штаты: по неподтвержденным данным, готовятся приступить к строительству военной базы вблизи Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Новостной портал Masar Press Agency сообщает о том, что в населенном пункте Урум Аль-Кубра, расположенном в западной части Алеппо, прогремел взрыв, жертвой которого стал один из мирных жителей. Это уже второй взрыв на западе региона за последние 12 часов. Как известно, западные районы провинции находятся под контролем антиправительственных группировок, входящих в состав террористического объединения «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***. Некоторые активисты вооруженной оппозиции предполагают, что к установке СВУ могут иметь отношение исламисты бандгрупп, выступающих против «Тахрир Аш-Шам». Напомним, в первые две недели года радикалы «Ан-Нусры» захватили большую часть зоны «Большого Идлиба», заняв районы, ранее оккупированные боевиками других антиправительственных формирований.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (A_J_S_B) заявляет о том, что Соединенные Штаты готовятся приступить к строительству новой военной базы неподалеку от административного центра провинции. Более подробная информация пока выясняется. Данные сведения противоречат прежним заявлениям американского президента Дональда Трампа о намерении вывести все войска из Сирии.

Между тем интернет-портал DeirezZor 24 заявил о том, что радикалы «Демократических сил Сирии»**** (SDF) ворвались в дом старейшины одного из местных племен к северу от административного центра региона. Тем не менее остальные члены племени оказали курдам сопротивление. Инцидент произошел в населенном пункте Аль-Хиссан. Отмечается, что в качестве несогласия с действиями курдских сил многие жители вышли на улицы города, заблокировав таким образом движение по основным шоссе.

Провинция Даръа

Информационное агентство SANA News сообщает о том, что инженерные подразделения правительственных сил продолжают обследовать территории Даръа, зачищенные от боевиков вооруженной оппозиции и бандгрупп, присягнувших на верность «Исламскому государству», в июле 2018 года. Отмечается, что в ходе проведенных обысков военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) обнаружили четыре тонны взрывчатого вещества C-4, оставленного джихадистами. Напомним, накануне силам САР также удалось обезвредить 41 СВУ, найденное во время обысков в населенных пунктах Джасим и Аль-Харра.

Провинция Идлиб

Военный источник в сети Twitter (LccSy) передает, что в южной части региона продолжают работу ВВС Сирии. Авиация САР осуществляет боевые вылеты в районе населенных пунктов Тармала и Карсаа. Ранее сообщалось о том, что при поддержке ВКС РФ военно-воздушным силам САР удалось уничтожить несколько огневых позиций исламистов.

Тем временем появилась информация о взрыве, прогремевшем в подконтрольных боевикам вооруженной оппозиции районах. По данным Twitter-канала (MasarPressNet), в результате детонации самодельного взрывного устройства в населенном пункте Хан Ас-Субуль как минимум два человека получили ранения. Предполагается, что бомба могла быть заложена джихадистами «Исламского государства», действующими в составе «спящих ячеек». Напомним, часть террористов бежала в Идлиб после разгрома Акербатского котла на востоке от Хамы.

Ирак

Новостной портал Iraqi News сообщает о том, что правительственные подразделения обнаружили еще одну братскую могилу жертв «Исламского государства» в провинции Аль-Анбар. В захоронении были погребены пять мирных жителей, казненных боевиками террористической группировки. По данным информагентства Al Sumaria News, могила находилась недалеко от города Ар-Рутба. Отмечается, что на захоронение военнослужащим вооруженных сил Ирака указал один из задержанных террористов в ходе допроса. Напомним, Ар-Рутба перешла под контроль иракской армии еще в мае 2016 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)