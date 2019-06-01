Рособорнадзор рассказал о хакерских атаках во время ЕГЭ

Москва, 1 июня. Рособорнадзор подвергся хакерским атакам 31 мая и 1 июня, когда школьники по всей стране сдают Единый государственный экзамен.

«Интернет-ресурсы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и подведомственных службе организаций в пятницу и субботу подверглись DDoS-атакам», — сообщает пресс-служба Рособорнадзора.

Отметим, что специалисты задействовали меры защиты и не дали хакерам сорвать экзамены. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что все материалы, касающиеся кибератак, уже переданы для анализа правоохранительным органам. Ранее Рособорнадзор объявил об отсутствии утечек экзаменационных материалов во время сдачи ЕГЭ.

В этом году ЕГЭ проводится в 5,7 тысячи пунктах. Для видеонаблюдения задействованы около 100 тысяч камер. За проведением экзаменов наблюдают более 7 тысяч общественных наблюдателей и 2,5 тысячи онлайн-наблюдателей. Основной период сдачи ЕГЭ в России в нынешнем году продлится с 27 мая по 1 июля. На участие в нем зарегистрировались почти 750 тысяч человек.