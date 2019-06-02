Сирия, 2 июня. Радикалы ССА** уничтожают могилы курдов и жгут сельскохозяйственные поля в Африне. ВКС РФ нанесли удары по расположениям «Джебхат ан-Нусры»1*** и других террористов в горах Латакии. САА провела ответный обстрел позиций боевиков на границе Идлиба и Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удары по расположениям «Джебхат Ан-Нусры» и других террористов в горах Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели воздушную операцию против джихадистов к юго-западу от Идлиба.

Сирийская свободная армия (ССА): уничтожает могилы курдов в городе Джандарис; сжигает сельскохозяйственные поля на восточной окраине кантона Африн.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): оказалась под ответным артиллерийским огнем войск САР на границе провинций Хама и Идлиб.

Провинция Латакия

Самолеты ВКС РФ провели бомбардировки военных объектов террористов в горной местности на северо-востоке провинции Латакия. По информации Masar Press Agency, удары, в частности, были нанесены по позициям радикалов-исламистов в предместьях города Кабана. Сведения о причиненном джихадистам уроне в настоящий момент устанавливаются. В этой местности дислоцируются в основном боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» и связанных с ней бандформирований, в отношении которых режим прекращения огня не действует. Кроме того, базирующиеся на этом направлении боевики так называемой умеренной оппозиции нередко нарушают перемирие, открывая стрельбу по расположениям Сирийской арабской армии (САА) и прифронтовым мирным кварталам.

Провинция Алеппо

Согласно данным Twitter-ресурса (@riseupforafrin), протурецкие боевики из состава Сирийской свободной армии (ССА) уничтожают могилы курдов в кантоне Африн к северо-западу от Алеппо. За подобной деятельностью радикалы были замечены в городе Джандарис на юге данной области. Курдский канал в сети микроблогов разместил соответствующие фото, на которых запечатлено, как бойцы ССА разрушают могилы с помощью лопат и бульдозеров.

Боевики «Свободной армии» сжигают сельскохозяйственные поля в окрестностях населенного пункта Сорхане, который располагается на восточной окраине кантона Африн и находится под контролем Отрядов народной самообороны (YPG). Об этом сообщает курдский портал Hawar News Agency, который выпустил видео, зафиксировавшее возгорания и дымовую завесу в этом районе. Ранее медиаресурсы курдов писали о том, что в этой местности проживают тысячи вынужденных переселенцев, бежавших из Африна после прихода турок, и что она регулярно обстреливается радикалами ССА.

Провинция Дейр-эз-Зор

Тело 33-летнего гражданина Италии Лоренцо Орсетти, погибшего в столкновениях с террористами «Исламского государства»1 на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, было доставлено в Рим, передает ANF News. Мужчина выступал на стороне проамериканских Демократических сил Сирии (SDF)**** с 2017 года и был убит в результате засады боевиков ИГИЛ1 в населенном пункте Багуз этой весной. Данный город долгое время оставался последним оплотом джихадистов в регионе, поскольку курды никак не могли подступиться к нему. Он несколько раз переходил из рук одной стороны к другой и очень сильно пострадал в ходе ожесточенных перестрелок и авианалетов ВВС западной коалиции.

Провинция Идлиб

Сирийская авиация ударила по местам скопления исламистов в предместьях населенного пункта Кансафра, находящегося к юго-западу от Идлиба, сообщает местный информационный канал в Twitter IDLIB PLUS. Информации о понесенном террористами уроне оппозиционный ресурс, однако, не приводит.

Артиллерийские дивизионы правительственных сил открыли ответный огонь по укрепрайонам джихадистов недалеко от города Аль-Хабит, расположенного на юге провинции вблизи границы с Хамой, передает Masar Press Agency. С этих позиций «Джебхат ан-Нусра» и другие радикальные группировки ведут систематические обстрелы мирных районов Скальбии, Мхарде и соседних населенных пунктов, контролируемых официальным Дамаском.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)