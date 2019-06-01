Желающих получить американскую визу будут проверять по соцсетям

Вашингтон, 1 июня. Американские власти изменили процедуру получения виз США. Об этом в субботу заявил представитель Госдепартамента Соединенных Штатов.

Теперь, чтобы получить возможность попасть на территорию США, соискатель должен предоставить не только документы, подтверждающие его личность, но и свой идентификатор в социальных сетях.

«Государственный департамент обновил бланки заявлений на иммиграционные и неиммиграционные визы, чтобы запрашивать дополнительную информацию, в том числе об идентификаторах в социальных сетях», — пояснили РИА Новости в американском внешнеполитическом ведомстве.

Предполагается, что сбор дополнительных сведений о деятельности людей, подающих документы на получение визы, усовершенствует процесс их проверки. Как именно это поможет проверяющим органам, и какую конкретную информацию они будут изучать в соцсетях — не уточняется.



Напомним, что в августе 2017 года США приостановили выдачу неиммиграционных виз россиянам в связи с сокращением штата американских дипломатов в РФ, которое в свою очередь произошло в ответ на аналогичные действия со стороны Вашингтона.

Кроме того, в марте прошлого года Соединенные Штаты отказались выдавать визы сборной РФ по вольной борьбе. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова тогда заявила, что Америка грубо нарушила свои обязательства как государства, взявшегося провести у себя международные соревнования.

