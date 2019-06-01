В Смольном вручили подарки ко Дню защиты детей. ФАН-ТВ

В День защиты детей в Смольном 15 многодетных семей получили от города по микроавтобусу. Такая финансовая поддержка оказывается в соответствии с социальным кодексом Санкт-Петербурга. Все автобусы были закуплены на деньги городского бюджета.

«В нашей семье семеро детей, и нам теперь будет очень удобно ездить отдыхать за город», — радуются члены семьи Семончук.

Кроме того, 30 молодым петербуржцам, оставшимся без попечения родителей, вручили документы на квартиры. Их предоставил специализированный жилищный фонд города.

Поздравить ребят с праздником и вручить им ключи прибыли врио губернатора Александр Беглов и уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова. Она пожелала молодежи заботиться о своем новом доме.

«Я думаю, что у многих все печали, которые были, сегодняшний момент исправил», — предположила выпускница социальной гостиницы «Семья» Дарья Ломаева.

Александр Беглов отметил, что до конца года 559 детей получат квартиры. Также в 2019-ом планируется расширить социальную помощь и меры поддержки многодетных и малоимущих семей.

Напомним, Александр Беглов официально заявил о своем намерении баллотироваться на пост губернатора Петербурга. Городской ЗакС назначил выборы на 8 сентября.