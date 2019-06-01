Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ФАН-ТВ

В Смольном вручили подарки ко Дню защиты детей. ФАН-ТВ

39
0 Оставить комментарий

В День защиты детей в Смольном 15 многодетных семей получили от города по микроавтобусу. Такая финансовая поддержка оказывается в соответствии с социальным кодексом Санкт-Петербурга. Все автобусы были закуплены на деньги городского бюджета.

В Смольном вручили подарки ко Дню защиты детей. ФАН-ТВ

«В нашей семье семеро детей, и нам теперь будет очень удобно ездить отдыхать за город», — радуются члены семьи Семончук.

В Смольном вручили подарки ко Дню защиты детей. ФАН-ТВ

Кроме того, 30 молодым петербуржцам, оставшимся без попечения родителей, вручили документы на квартиры. Их предоставил специализированный жилищный фонд города.

Поздравить ребят с праздником и вручить им ключи прибыли врио губернатора Александр Беглов и уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова. Она пожелала молодежи заботиться о своем новом доме.

В Смольном вручили подарки ко Дню защиты детей. ФАН-ТВ

«Я думаю, что у многих все печали, которые были, сегодняшний момент исправил», — предположила выпускница социальной гостиницы «Семья» Дарья Ломаева.

Александр Беглов отметил, что до конца года 559 детей получат квартиры. Также в 2019-ом планируется расширить социальную помощь и меры поддержки многодетных и малоимущих семей.

В Смольном вручили подарки ко Дню защиты детей. ФАН-ТВ

Напомним, Александр Беглов официально заявил о своем намерении баллотироваться на пост губернатора Петербурга. Городской ЗакС назначил выборы на 8 сентября.

infox - new
Автор: Анастасия Иванова; Полина Пашкова
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров