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Экс-глава Раменского района Москвы арестован до 7 июля

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Экс-глава Раменского района Москвы арестован до 7 июля

Москва, 1 июня. Бывший глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков решением Бабушкиного суда была арестован до 7 июля. Чиновник подозревается в убийстве заместителя главы Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой.

По версии следствия, Кулаков совершил преступление из личной неприязни к женщине. Тело  Исаенковой было найдено в ее машине. На теле жертвы были найдены потожировые следы подозреваемого. Сам же Кулаков все обвинения отрицает. Сторона защиты просит освободить экс-главу Раменского под залог в 1,5 млн рублей.

Напомним, что в субботу бывшему чиновнику было предъявлено официальное обвинение в убийстве. По словам адвоката Кулакова, его подзащитный в момент смерти  Исаенковой находился у себя дома.

Рассматривается версия о том, что о связи Кулакова и местной активистки стало известно его супруге. По предварительным данным, глава района мог вызвать ее на разговор и в ссоре задушил.

Тело заместителя главы местной Общественной палаты было обнаружено в автомобиле Mercedes в лесополосе в Раменском. 29 мая Кулаков досрочно сложил полномочия главы района 29 мая.

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Автор: Антон Соколов
Источник: ТАСС
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