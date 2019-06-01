В Совфеде предложили Зеленскому посчитать ущерб, который Украина нанесла сама себе

Москва, 1 июня. Ограничение поставок угля и нефти на Украину является результатом санкционной войны, которую развязал Киев. Об этом в субботу заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Он отметил, что пока президент Украины просит США и ЕС сохранить антироссийские санкции, в России вступают санкции против самой Украины.

«Если Зеленский умеет считать, то легко подсчитает ущерб, которого Украина могла бы избежать. Если не умеет, продолжит линию Порошенко», — подчеркнул сенатор.

Напомним, что с 1 июля в России вступили в силу новые правила, регламентирующие экспорт энергоносителей на Украину. Теперь заниматься поставками угля, нефтепродуктов и сжиженного газа могут лишь компании, получившие специальное разрешение от министерства экономического развития РФ. Подобные меры стали ответом на украинские санкции. Накануне МЭР представил правительству список компаний, подавших заявки на организацию поставок в соседнюю страну.

Отметим также, что одно из первых заседаний СНБО, состоявшихся после избрания Зеленского, было посвящено проблемам украинской угольной промышленности.

