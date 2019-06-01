Мединский предложил провести Год музеев в России

Москва, 1 июня. Министр культуры России Владимир Мединский предложил провести Год музеев в стране в 2021 году. С такой инициативой он выступил на общем собрании Союза музеев России, которое прошло в «Царицыно».

Глава ведомства отметил, что подобного тематического года в России еще не проводилось.

«Как показал опыт, вещь это очень позитивная. Я от всего сердца хотел бы поддержать инициативу проведения Года музеев», — сказал Мединский.

Традиционно в России, как и во всем мире, принято каждый новый календарный год посвящать какому-либо роду деятельности. Так, 2017 год был посвящен экологии, а 2018 стал Годом волонтерства. В целях реализации плана основных мероприятий по его проведению в стране прошел всероссийский конкурс «Доброволец России — 2018» с вручением соответствующей премии.

Благодаря этой традиции, выбранная область начинает развиваться, а за счет бюджетных средств государства решается ряд существующих проблем.

Еще весной прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года театра в 2019 году.

Ранее российский лидер поздравил россиян и, в частности, участников благотворительного праздника, приуроченного к этому событию, с Международным днем защиты детей.

С теплыми пожеланиями юным гражданам страны выступил также председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что забота о детях и отстаивание их интересов является приоритетной задачей страны.