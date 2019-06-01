Алдонин беспокоится за душевное состоянии дочери Началовой

Москва, 1 июня. Бывший муж скончавшейся певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин заявил, что беспокоится о душевном состоянии их дочери Веры. По словам футболиста, он принял решение взять девочку в свою новую семью, чтобы рядом с ней всегда находились любящие люди.

«Когда узнал о случившемся, был шокирован. Это настоящая трагедия. Сейчас самое главное для меня — душевное спокойствие Веры. Чтобы она была окружена заботой и любовью родных и близких», — рассказал Алдонин изданию «Советский спорт».

Ранее сообщалось, что Алдонин забрал в свою семью дочь, родившуюся в браке с Началовой. Теперь она будет расти вместо со своим двухлетним сводным братом Артемом.

Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Сообщения о проблемах со здоровьем у певицы появились в начале марта, когда артистку госпитализировали в одну из столичных клиник из-за высокого уровня сахара в крови. Позже выяснилось, что причиной осложнений стала рана на ноге.

Состояние певицы ухудшалось, поэтому врачи ввели ее в искусственную кому, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики провели операцию на воспаленной ноге, однако ослабленный организм не выдержал нагрузки, в результате чего произошла остановка сердца.

Проститься с артисткой пришли ее бывшие мужья — Евгений Алдонин и музыкант Дмитрий Ланской, а также ее последний кавалер — судья Вячеслав Кудря. А вот гражданский муж Началовой, хоккеист Александр Фролов, с которым певица прожила пять лет, на похоронах не появился. Сразу же после похорон было объявлено, что дочь Началовой Вера переедет жить к бабушке и дедушке.