Гендиректора завода в Дзержинске отстранили за нарушение норм безопасности

Дзержинск, 1 июня. Генеральный директор ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске, где произошли взрывы и пожар, был отстранен от работы 31 мая из-за постоянного нарушения норм безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

«Буквально накануне ЧП отстранен от работы генеральный директор — за систематические нарушения в ГосНИИ «Кристалл» норм промышленной безопасности», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, такое решение было принято по итогам работы комиссии, которая расследовала инцидент на заводе, произошедший в апреле текущего года.

«Руководство меняется, но, понятно, что оно ни организационно, ни просто физически не могло успеть изменить ситуацию», — добавили представители предприятия.

Напомним, в одном из зданий завода «Кристалл» в Дзержинске произошел пожар, что привело к взрыву. Специалисты присвоили ему третий уровень сложности, к вечеру субботы его удалось потушить.

Как уточнили в Минздраве РФ, в результате ЧП пострадали 79 человек, 38 из которых — работники самого предприятия. В ведомстве региона рассказали, что большинство пострадавших получили осколочные ранения легкой и средней тяжести. Как указали в ГосНИИ «Кристалл», в результате взрыва никто не погиб, заводские службы успели эвакуировать персонал.

Роспотребнадзор в связи с ЧП организовал лабораторные исследования атмосферного воздуха в зоне жилых домов в Дзержинске. По заявлению властей, химической угрозы после взрывов на ГосНИИ «Кристалл» нет.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов».