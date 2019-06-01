Минздрав РФ уточнил число пострадавших в результате взрывов на заводе в Дзержинске

Москва, 1 июня. Число пострадавших в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске (Нижегородская область) возросло до 79 человек, 38 из которых — работники самого предприятия. Такие данные в субботу приводит министерство здравоохранения России.

Детей среди пострадавших не оказалось.

«По состоянию на 18:00 на стационарном лечении состоит 15 человек, одна пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, 14 — средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 63 пациентам», — заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Она добавила, что ситуация с оказанием медицинской помощи пострадавшим при взрывах людям находится под ее личном контролем.

Ранее сообщалось о взрывах на территории завода «Кристалл» в Дзержинске. На предприятии подтвердили, что в одном из зданий завода произошел пожар, что привело к взрыву. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров, ему присвоен третий уровень сложности. По данным оперативного штаба, угрозы загрязнения воздуха нет. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов».



