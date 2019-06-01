Путин поздравил участников турнира «Белая ладья» с открытием соревнований

Москва, 1 июня. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей финального этапа 50‑х открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций с открытием и отметил значимость турнира для развития шахмат в стране. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

Финальный этап всероссийских соревнований проходит с 1 по 11 июня в Дагомысе в Краснодарском крае. Российский лидер отметил, что шахматы всего пользовались особой популярностью, а жители России по праву гордятся именами выдающихся представителей отечественной шахматной школы.

«Большой вклад в развитие шахмат в России внес знаменитый турнир «Белая ладья», отмечающий в нынешнем году свое 50-летие», — говорится в поздравительной телеграмме.

Президент также отметил значимость того, что серьезную конкуренцию российским участникам в последнее время составляют юные спортсмены из других стран, которые также интересуются шахматами и хотят добиться впечатляющих результатов.

Напомним, турнир «Белая ладья» основан в 1969 году. В 2004 году российские шахматисты возобновили его в качестве всероссийских соревнований, а с 2014 года «Ладья» получила статус международного первенства.

Ранее официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава государства всегда проявляет большой интерес к шахматам и шахматистам. Песков добавил, что сам он тоже иногда играет в шахматы во время разъездов, чтобы скоротать время, однако уровень его игры не так хорош, как ему хотелось бы.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, российский лидер пообещал пополнить коллекцию шахматного клуба Санкт-Петербургского суворовского военного училища.