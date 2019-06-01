Спецкорреспондент ФАН в Сирии снял на видео тайник террористов в Эль-Кунейтре

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) продолжают прочесывать районы страны, освобожденные при помощи ВКС РФ от террористов. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) присоединился к правительственным силам САР в провинции Эль-Кунейтра и заснял на видео обнаруженные в ходе осмотра местности следы былого присутствия боевиков.

Ими оказались очередные тайники джихадистов с вооружениями и боеприпасами. Нашему репортеру удалось запечатлеть снайперские винтовки, автоматы, гранатометы и другое оружие исламистов. Также были найдены средства связи, медикаменты, дистанционные детонаторы боевиков и несколько угнанных радикалами автомобилей.

Напомним, Эль-Кунейтра вместе с соседней провинцией Даръа были освобождены в ходе масштабной операции войск САР и российской авиации на юго-западе арабской республики летом 2018 года. Зачистить данную местность, где дислоцировались бандгруппы «Исламского государства»1, «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (обе организации запрещены в РФ) и формирования так называемой вооруженной оппозиции, союзникам удалось в короткий срок — всего за примерно полтора месяца.

Эль-Кунейтра была оккупирована более чем наполовину. В оккупации джихадистов, в частности, находился и административный центр провинции. При этом столкновения с боевиками сопровождали ударами израильских вооруженных сил по САА якобы из-за пусков снарядов со стороны армии САР в направлении границ еврейского государства. Однако своими действиями Тель-Авив фактически оказывал поддержку радикалам.

Напомним, один из израильских телеканалов заявил о тесных связях правительства своей страны с боевиками в Сирии. В частности, сообщалось об участии Тель-Авива в организации инсценировок химических атак заодно с «волонтерами» псевдогуманитарной организации «Белые каски» с целью затем обвинить в применении отравляющих веществ официальный Дамаск и спровоцировать новый акт военной агрессии против САР со стороны США и других стран международной коалиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.