Дочь Алсу отдала выигранный в «Голосе» миллион фонду помощи онкобольным детям

Казань, 1 июня. Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова передала выигранный на конкурсе «Голос» 1 млн рублей татарстанскому фонду помощи онкобольным детям имени Анджелы Вавиловой. Об этом в субботу заявил глава и основатель фонда Владимир Вавилов, выступая на благотворительном концерте в честь Дня защиты детей.

«Когда они стала победителем шоу «Голос», она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла. Она сказала: «Я вам передаю этот миллион для ваших деток», — отметил Вавилов.

Напомним, что в финале «Голоса» участвовали Абрамова, Ержан Максим и Валерий Кузаков. Победу в итоге одержала дочь Алсу, однако позже Первый канал аннулировал итоги конкурса, поскольку специалисты заметили аномалии при голосовании. Компания Group-IB зафиксировала массовую автоматизированную отправку смс за Абрамову. В итоге было принято решение наградить всех финалистов конкурса.

31 мая Абрамова выступила на концерте в крымском детском лагере отдыха «Артек», где она спела дуэтом вместе с Ержаном Максимом. После выступления девочка дала интервью, в котором призналась, что хочет стать певицей, как и ее мать.