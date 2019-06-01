Мать убитого Бузины просит встречи с Зеленским

Киев, 1 июня. Мать убитого журналиста Олеся Бузины просит встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом рассказал бывший первый заместитель генерального прокурора страны, адвокат Ренат Кузьмин.

«Вчера Валентина Бузина обратилась к президенту с официальным заявлением о личном приеме», — написал юрист в социальной сети Facebook.

Он отметил, что с момента убийства публициста прошло более четырех лет, однако виновные до сих пор не установлены и не понесли наказание. Дело Бузины, по его словам, более 15 месяцев находится в суде.

Кузьмин выразил надежду на то, что шестой президент Украины с пониманием отнесется к просьбе женщины и согласится на встречу, после чего дело примет справедливый оборот. По его мнению, совершенно очевидно, что к убийству Бузины причастны украинские спецслужбы, а дело было «похоронено» в архивах ГПУ без проведения следственных действий.

Юрист обратил внимание на то, что экс-глава Украины Петр Порошенко, а также руководители СБУ, ГПУ и МВД отказали матери журналиста в личном приеме. Именно это обстоятельство, подчеркнул юрист, вынудило женщину обратиться в ЕСПЧ с иском к Украине, а представители ООН, ОБСЕ и Госдепартамента США затем обратили внимание Киева на допущенные нарушения.

Напомним, украинский журналист и писатель Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года возле своего дома в Киеве. Изначально следствие рассматривало несколько версий убийства, в том числе связанную с профессиональной деятельностью публициста. Спустя два месяца после случившегося глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о «раскрытии дела». По его словам, силовики в ходе спецоперации задержали двух непосредственных исполнителей убийства — Дениса Медведько и Андрея Полищука.

Они несколько месяцев провели в СИЗО, но в конце 2015 года были отпущены под «частичный домашний арест». Адвокат потерпевшей стороны Артем Захаров ранее заявлял Федеральному агентству новостей, что «с первого дня расследования Генпрокуратура страны делала все, чтобы это убийство осталось нераскрытым».