Появилось видео с места столкновения поезда и грузовика в Адыгее. ФАН-ТВ

На видео, оказавшемся в распоряжении Федерального агентства новостей, видно, что члены поездной бригады помогали потушить возгорание, эвакуировав людей из вагонов.

Напомним, пассажирский поезд столкнулся с грузовиком «КамАЗ» на железнодорожном переезде в республике Адыгея днем 1 июня.

В результате аварии начался пожар. Водитель грузовика получил ранения, его состояние не уточняется. По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель машины. Он выехал на пути, несмотря на красный сигнал семафора.