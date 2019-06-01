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ФАН-ТВ
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Появилось видео с места столкновения поезда и грузовика в Адыгее. ФАН-ТВ

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На видео, оказавшемся в распоряжении Федерального агентства новостей, видно, что члены поездной бригады помогали потушить возгорание, эвакуировав людей из вагонов.

Напомним, пассажирский поезд столкнулся с грузовиком «КамАЗ» на железнодорожном переезде в республике Адыгея днем 1 июня.

В результате аварии начался пожар. Водитель грузовика получил ранения, его состояние не уточняется. По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель машины. Он выехал на пути, несмотря на красный сигнал семафора.

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Автор: Сергей Петров
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