Бузова может разбогатеть на скандале с Собчак

Москва, 1 июня. Телеведущая и певица Ольга Бузова может разбогатеть на скандале, который возник из-за высказывания журналистки Ксении Собчак о нежелании дизайнеров сотрудничать с исполнительницей. Такое мнение выразил генеральный продюсер «Московской недели моды» Артем Кривда.

По его словам, артистка сможет использовать конфликт для продвижения свой персоны, в том числе поднять цену на рекламу в своих аккаунтах в социальных сетях.

«Уверен, что до этого скандала дизайнеры Balenciaga не слышали ни о какой русской Оле Бузовой и даже не подозревали о ее существовании», — предположил продюсер модных показов.

Он считает, что Бузова может пойти и дальше, чтобы извлечь из ситуации максимум пользы. Кривда посоветовал певице сжечь вещи от Balenciaga, раз она все равно собралась их возвращать бренду, и пообещал поддержать ее в этом.

«Представители марки, чтобы сгладить противоречия, могут, например, пригласить ее на съемки», — цитирует эксперта URA.RU.

Напомним, выпуск программы журналистки на YouTube-канале «Осторожно, Собчак!» был посвящен миру моды. Ведущая рассказала о неком дизайнере, который попросил ее обратиться к Бузовой с очень деликатной просьбой: не носить одежду его бренда.

Звезда телепроекта «Дом-2» Бузова резко ответила Собчак и назвала ее нападки в свой адрес «дешевыми понтами». Певица обратила внимание на то, что «ни один выпуск Собчак», да и многих других блогеров не обходится без обсуждения ее персоны. Безова подчеркнула, что никакие дизайнеры не могут на нее повлиять, так как звезды шоу-бизнеса за свои деньги приобретают одежду, а производители не могут этого запретить.