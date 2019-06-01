В Китае показали экономичный Jeep Commander

Шэньчжэн (Китай), 1 июня. Итало-американская компания Jeep представила на выставке в китайском Шэньчжэне гибридный внедорожник Jeep Commander PHEV.

Эта машина имеет такие же габариты, как и оригинальный Jeep Commander 2018 года (длина — 4,8 метра, ширина — 1,8 метра, высота — 1,7 метра), однако при этом она способна на 20% меньше потреблять топлива за счет гибридной силовой установки.

Отметим, что классический Jeep Commander оснащен круиз-контролем, электронным ручным тормозом и цифровой приборной доской. Стоимость новинки в Китае колеблется между 259,8 тыс. и 315,8 тыс. юаней (2,5- 2,9 млн рублей). Он также имеет двухлитровый двигатель на 234 или 265 лошадиных сил. Стоимость и характеристики гибридного внедорожника пока неизвестны.

Напомним, что в конце прошлого года кроссоверы Jeep Compass подорожали в России во всех комплектация. В среднем ценник на эти машины вырос на 30-70 тыс. рублей.

