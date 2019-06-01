В Международный день детей сироты из Петербурга получили квартиры. События дня. ФАН-ТВ

Международный день детей 1 июня во всем мире отмечают Международный день детей. Сегодня во всех городах страны проходят концерты, театрализованные представления, мастер-классы. А в Петербурге 30 детей, которые остались без попечения родителей, получили ключи от своих квартир. Всего же до конца года такую поддержку получат 559 жителей Северной столицы. «На следующий год мы планируем порядка 600 квартир. Мы будем стараться, чтобы очередь на получение квартиры была полностью ликвидирована к 2020 году», — заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. «Я думаю, что многие сейчас все свои какие-то печали, которые были вот этот момент сегодняшний, он, наверное, исправил очень много всего. Поэтому в принципе я всех поздравляю. И себя в том числе», — поделилась петербурженка Дарья Мамаева. Также временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга встретился с родителями, которые воспитывают семь и более детей. В торжественной обстановке он вручил им ключи от микроавтобусов, на которых счастливые семьи сразу же смогли отправиться на праздник.

Задержание экс-главы Ивановской области Экс-губернатора Ивановской области заподозрили в коррупции. Павел Коньков мог присвоить около 700 млн рублей из местного бюджета. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Мужчина сейчас задержан, в его доме провели обыски. Также среди подозреваемых управляющий директор компании «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин. «По версии следствия, Коньков, Гришин и иные, пока не установленные лица, совершили хищение вверенных Конькову бюджетных денежных средств путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний «ПРОДО». Сумма похищенного составила порядка 700 млн рублей. При взаимодействии с ФСБ России и ГУЭБиПК МВД России следователями СК России проведены обыски и иные следственные действия на территории городов Москвы, Иваново и Воронежа», — заявила Светлана Петренко. Немного о карьере Конькова, он руководил регионом с 2013 по 2017 годы. В последнее время был депутатом регионального заксобрания. Стоит отметить, что в текущем году это отнюдь не первое задержание высокопоставленного чиновники. В марте в Москве полиция задержала экс-главу Хабаровского края Виктора Ишаева. Его обвинили в хищении денег у «Роснефти». По версии следствия, это произошло, когда Ишаев занимал должность вице-президента нефтегазовой компании. Позже он возместил предполагаемый ущерб более чем на 5,5 млн рублей. Чем закончится дело Конькова? Мы будем следить за работой следователей. Но вряд ли 700 миллионов, если они уже потрачены, так легко вернуть в казну.