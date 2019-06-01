Пожар на заводе в Дзержинске потушен

Дзержинск, 1 июня. Специалисты потушили пожар на заводе «Кристалл» в Дзержинске, возникший из-за взрыва. Об этом рассказали в оперативном штабе на месте ЧП.

«Пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.

Представитель оперативного штаба уточнил, что специалистам удалось локализовать все очаги горения, в том числе в лесном массиве около предприятия.

«Площадь пожара на заводе составила 800 квадратных метров и в лесном массиве — 400 квадратных метров», — добавил он.

Напомним, о ЧП в Дзержинске стало известно в субботу. В одном из зданий завода произошел пожар, что привело к взрыву. Информацию об этом подтвердили на самом предприятии. Пожару специалисты присвоили третий уровень сложности.

Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов ранее сообщил, что в результате взрыва в одном из цехов предприятия пострадали 28 человек. 17 из них госпитализировали, еще 11 человек после происшествия отправились домой. Он также опроверг данные о пропавших без вести.

В Минздраве региона рассказали, что большинство пострадавших получили осколочные ранения легкой и средней тяжести. Как указали в ГосНИИ «Кристалл», в результате взрыва никто не погиб, заводские службы успели эвакуировать персонал. На место инцидента прибыли бригады МЧС.

Роспотребнадзор в связи с ЧП организовал лабораторные исследования атмосферного воздуха в зоне жилых домов в Дзержинске. По заявлению властей, химической угрозы после взрывов на ГосНИИ «Кристалл» нет.