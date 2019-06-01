Картину абстракциониста Полякова продали почти за 400 тысяч евро

Париж, 1 июня. Картину французского абстракциониста с русскими корнями Сержа Полякова «Серо-зелено-голубой» продали на аукционе в Довиле (Нормандия) за 390 тыс. евро. Покупателем оказался коллекционер из Люксембурга, который пожелал остаться неназванным.

Отметим, что картина была написана Поляковым в 1955 году. Эксперты оценили стоимость полотна в 150-180 тыс. евро, однако в ходе торгов цена лота выросла в два раза. По словам представителя аукционного дома Tradart Джеймса Фаттори, это редкая работа, которая является памятником своего времени.

Напомним, что Серж Поляков был сыном киргизского конезаводчика. В 1918 году он покинул Россию и начал путешествовать по миру. Посетив Константинополь, Софию, Белград, Вену и Берлин, Поляков добрался до Парижа, где впоследствии и осел. Считается одним из самых известных художников французской столицы и представлен во многих музеях мира. В частности, его картинам был отведен целый зал в Венецианском Биеннале в 1962 году.