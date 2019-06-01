Сирия по-новому осваивает освобожденные от ИГИЛ* земли за Евфратом — видео ФАН

Арабский центр по изучению и освоению засушливых земель осуществил уборку ячменя с 500 дунамов (1 дунам = 0,1 гектара — Прим. ФАН) сельскохозяйственных полей в районе поселка Маррат, находящегося в 10 километрах к юго-востоку от Дейр-эз-Зора за Евфратом на высоте 203 метров над уровнем моря. Корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии запечатлел работы в восстанавливающемся после оккупации террористов регионе на видео.

Вскоре после того, как Сирийская арабская армия (САА) при помощи ВКС РФ восстановила свой контроль над этой местностью, изгнав боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в 2017 году, местные фермеры призвали к восстановлению сельскохозяйственных учреждений и продовольственных складов в районе, а также к ремонту машин и оборудования, используемых в работе, которые были подвергнуты огромным разрушениям.

Ахмед Аль-Муса, директор с/х станции «Аксад» в Дейр-эз-Зоре, рассказал нашему репортеру, что центр уже восстановил значительную часть инфраструктуры и ряд ферм на 500 дунамах земель, которые не засаживались в течение семи лет сирийского конфликта.

Один из местных технологов доктор Маджид Мулуд добавил, что Министерство сельского хозяйства Сирии внесло принципиальный вклад в возрождение фермерства в регионе, что позволило вновь возделывать поля, и в частности — собирать ячмень, что стало первым этапом восстановления всего сектора в Дейр-эз-Зоре. Уже в следующем году планируется заметное увеличение площади посевов.

Кроме того, ближайшими целями являются достижение оптимального использования почвенных и водных ресурсов провинции, разработка безопасных для экологии способов орошения земель, а также расширение знаний людей, работающих в этой области.

Процесс мирного строительства в Сирии принимает все более широкие масштабы. Ранее корреспондент ФАН в арабской республике сообщил, что с лета прошлого года официальный Дамаск при поддержке России добился возобновления работы 850 учебных заведений и 164 медучреждений, а также отремонтировал свыше тысячи километров дорог в стране, в том числе в провинции Дейр-эз-Зор.

1 Организация запрещена на территории РФ.