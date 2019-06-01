Главные новости 1 июня

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 1 июня.

Алексей Пушков с иронией прокомментировал новые правила правописания на Украине русских фамилий. Пушков оценил новые правила написания фамилий на украинском.

В субботу утром в Забайкалье сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поезда. Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье.

Вице-премьер Украины Павел Розенко пообещал «новой власти» устроить очередной госпереворот в случае отмены закона о языке. Вице-премьер Украины пригрозил «новой власти» госпереворотом из-за закона о языке.

Министр обороны страны объяснил свое решение необходимостью мотивировать личный состав армии. Служащих ВСУ деньгами заманивают на передовую в Донбассе.

Взрыв прогремел на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области, около 19 человек получили травмы. Взрыв произошел на заводе в Дзержинске, есть пострадавшие.

Россияне смогут путешествовать по стране без дополнительных затрат на мобильную связь. В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг.

Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу с 1 июня. Запрет на поставки российских угля и нефти на Украину вступил в силу.

Бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров заявил, что оборонная промышленность страны перестала существовать. Экс-премьер Украины заявил о крахе оборонной промышленности страны.

С июня в России вступили в силу новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта. Новые правила тюнинга автомобилей вступили в силу в России.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко не был приглашен на собрание Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО). Генпрокурора Украины Луценко не пригласили на заседание СНБО.