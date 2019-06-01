Зеленский вернул уволенного Порошенко детского омбудсмена Кулебу

Киев, 1 июня. Шестой президент Украины Владимир Зеленский снова назначил Николая Кулебу уполномоченным по правам ребенка в стране. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Экс-президент Украины Петр Порошенко перед своим уходом с высшего административного поста отправил в отставку детского омбудсмена. Нынешним указом Зеленский вернул уволенного Кулебу на прежнюю должность.

«Назначить Кулебу Николая Николаевича уполномоченным президента Украины по правам ребенка», — говорится в документе.

Указ подписан президентом Украины и датирован 1 июня.

Напомним, шестой президент Украины вступил в должность в Верховной раде в Киеве утром 20 мая. Зеленский официально занял высший административный пост страны. После принятия присяги он объявил, что распускает Верховную раду, а также призвал уйти в отставку руководителей ряда силовых ведомств и объявил о досрочных выборах.

Ранее Зеленский отправил в отставку главу Государственной пограничной службы Петра Цигикала. Президент Украины подписал еще один указ, которым уволил его с должности генерала украинской армии.

Кроме того, накануне Зеленский издал указ, которым назначил самого себя председателем Совета национальной безопасности и обороны. В обновленный состав ведомства также вошли первый заместитель главы СБУ Иван Баканов, глава администрации президента Андрей Богдан, секретарь СНБО Александр Данилюк и министр финансов Оксана Маркарова.