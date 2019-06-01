ЛНР итоги 25–31 мая: житель Донецкого ранен под обстрелом, НМ ЛНР передала ВСУ тело диверсанта

Луганск, 1 июня. ВСУ снова обстреливают поселки Луганской народной республики, мирный житель ранен в результате одного из обстрелов. Тело диверсанта передали украинским силовикам представители НМ ЛНР. Тринадцать многодетных семей получили награды из рук главы республики Леонида Пасечника.

Новости ЛНР — в материале Федерального агентства новостей.

В результате обстрела ранен мирный житель поселка Донецкий

Мирный житель ранен в Луганской народной республике в результате обстрела поселка Донецкий со стороны ВС Украины, сообщает офицер пресс-службы Народной милиции Иван Филипоненко. Также сообщается о повреждении жилых домов на северо-западе республики.

Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировало последствия обстрелов и сделало вывод, что украинские силовики использовали запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм.

Тело украинского диверсанта передали ВСУ

Представители Народной милиции совместно с ветеранской организацией воинов Афганистана передали украинским силовикам тело диверсанта, пытавшегося в составе диверсионно-разведывательной группы проникнуть на территорию республики.

За процессом передачи тела наблюдали представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

В Антраците оптимизируют прием документов на получение гражданства РФ

Дополнительный пункт приема документов на получение российского гражданства открылся в городе Антрацит Луганской народной республики.

Ранее в ЛНР начали работу 17 подразделений для приема заявлений на получение гражданства РФ. Как сообщают в МВД, открытие данного пункта позволит «максимально ускорить и оптимизировать» работу отдела миграционной службы.

Тринадцать многодетных семей ЛНР получили медали «Родительская слава»

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник вручил медали «Родительская слава» тринадцати многодетным семьям республики. Для присутствующих была проведена развлекательная программа. Пасечник подчеркнул, что именно детям в дальнейшем решать судьбу ЛНР.

Гости из России посетили детдом №1 Луганска

Гости из России — известный детский писатель Андрей Усачев и художник-иллюстратор Евгений Антоненков — посетили Луганский детский дом №1. Для воспитанников учреждения они провели интерактивную литературно-музыкальную программу.

Усачев подарил детям книги, написанные совместно с российским писателем, драматургом и сценаристом Эдуардом Успенским.